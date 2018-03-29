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ЛНР выявила грузинских наемников
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В ЛНР заявили о работе группы грузинских наемников у линии соприкосновения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило информацию о группе грузинских наемников у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
"По данным источника, грузинские наемники… численностью 6 человек были размещены в Станице Луганской для проведения разведывательно-подрывной деятельности вдоль линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе.
По данным МГБ, украинские силовики ранее планировали забросить наемников для работы в "серой зоне" у линии соприкосновения.
В пресс-службе уточнили, что в МГБ установили личности грузинских наемников, входящих в состав диверсионной группы, и возбудили против них уголовное дело по статье УК "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
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