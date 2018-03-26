Безвизовый режим как способ привязать страну к Европе

Слова президента приобретают новый смысл, когда начинаешь думать о том, как тяжело украинцам было ездить на Запад — а для поездок в Россию не нужны ни виза, ни загранпаспорт. Россияне тоже без проблем могли ездить на Украину, было достаточно внутреннего российского паспорта. Поэтому безвизовый режим необходим, если существует цель, чтобы страна поддерживала контакт с ЕС.

Директор туроператора «Нордик Трэвел» (Nordic Travel) Игорь Кучер много лет возил финнов на Украину и украинцев в страны Северной Европы. Прекращение этой визовой румбы облегчило его жизнь и жизнь многих других частных предпринимателей, поездки для простых граждан стали дешевле и доступнее.

Кучер успел хорошо познакомиться со всеми неожиданными поворотами визовой политики. Хорошо запомнились очереди в посольство Венгрии , которые выстраивались еще утром. Всех в один день принимать не успевали. Проблему решили при помощи списка, в котором имена тех, кто оказывался в конце очереди, отмечали на следующий день как первые.

Таким образом они попадали в начало очереди. Список хранили под камнем у ворот посольства до тех пор, пока его не украли. После этого было принято решение, чтобы кто-нибудь из стоящих в очереди оставался на ночь, чтобы караулить список.

Туристическое агентство Кучера делало визы только для своих клиентов, и им самостоятельно нужно было собирать подтверждение с места работы, выписку со счета и другие документы, необходимые для заявления. Тогда стоимость услуги составляла около десяти евро. Тем не менее Кучера часто просили подделать документы. Официальные туристические агентства, подобные «Нордик Трэвел», не пускались на такие авантюры, потому что хотели сохранить репутацию и хорошие отношения с посольствами, но спрос породил совершенно новую область: специализирующиеся на этом вопросе визовые агенты хорошо зарабатывали, подделывая все что угодно начиная с подтверждения о размещении. Этот процесс обходился в 150-600 евро в стране со средним уровнем зарплаты в 200-400 евро. А безвизовый режим уничтожил бизнес поддельных документов.

Финнам покажется странной идея поддельных выписок со счетов, которые покупали в настоящих банках, хотя самого счета там не было. Сумму на поддельном счету можно было придумать самому. Когда банки перестали предлагать эту услугу, та же игра продолжилась в другой форме: знакомые и другие желающие ненадолго перемещали на счет определенные суммы, чтобы в общей сложности достигались необходимые цифры.

Коррупция распространилась и за пределы страны. Если виза предполагала наличие приглашения, его можно было приобрести у иностранного партнера. Место работы тоже можно было подтвердить при помощи денег.

Позже в Польше решили, что процесс записи на выдачу виз будет облегчен при помощи появления интернет-страницы, но попасть на нее было настолько тяжело, что компании нанимали сотрудника, в обязанности которого входило только обновление страницы. Ее успевали взломать, и уже новый предприимчивый делец продавал часы для записи: обычный гражданин не мог перейти на страницу без доплаты. Проблемы, связанные с таким визовым цирком, ударяли в первую очередь по людям с низким заработком, и на их решение уходило много времени. Люди побогаче решали этот вопрос при помощи денег.

К сожалению, посольства стран Северной Европы тоже передали вопросы по организации третьим сторонам, деятельность которых не отличается прозрачностью, свойственной скандинавам. Так украинцы узнали о двойной морали: ведь ЕС сам критиковал страну за высокий уровень коррупции.

Безвизовый режим — уловка, при помощи которой ЕС хотел заманить на свою сторону бывшие советские республики. В отношении Эстонии морковка сработала хорошо: ЕС называет Эстонию образцовой страной ЕС, коррупцию в которой удалось победить с большим успехом. Право на свободное перемещение внутри ЕС ослабило эффективность российской пропаганды среди русскоязычного населения. Граждане сами могут познакомиться со странами Европы и сформировать свое мнение на основании собственного опыта, а не только на основании того, каким чудовищем Европа предстает в глазах российской пропаганды. Это одна из причин, почему русскоязычные территории Эстонии так сильно отличаются от Восточной Украины, которая увязла в войне.

Согласно недавнему докладу Transparency International, Украина — самая коррумпированная страна Европы после России. Со времени революции 2014 года прогресса все же произошло больше, чем со времени обретения независимости — несмотря на то, что украинские политики тормозят развитие, а судебная власть мешает деятельности нового правительственного органа Украины, Национального антикоррупционного бюро. Активисты и гражданские организации тщательно следят за ситуацией, как и ЕС. «Перемены происходят медленно, но лед тронулся», — сообщает в том числе и Игорь Кучер, который сам выходил на баррикады Евромайдана, чтобы бороться с гнилой системой.