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На место Холодницкого ищут человека из окружения Луценко
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На место Холодницкого ищут человека из окружения Луценко 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом в публикации для издания ZN.ua высказал бывший заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Трепак.
«Можно не сомневаться, что на место Холодницкого Банковая заведет гораздо более лояльного к себе человека. По моей информации, поиск такой кандидатуры уже начался и, скорее всего, она будет из ГПУ — с орбиты генпрокурора. Безусловно, захода ее на должность руководителя САП состоится через «прозрачный» конкурс, искусство проведения которого власть давно уже успешно освоила», — написал он.
При этом главной задачей нового главы САП будет «поставить на место» НАБУ.
«При такой ситуации нельзя исключать введение «прямого» процессуального руководства деятельностью НАБУ со стороны генпрокурора (парламентарии с радостью пойдут на такое новшество). В конце концов, все это значительно облегчает «поглощение» НАБУ ГБР — такой вариант давно уже прорабатывается», — подчеркнул Трепак.
ГБР — Государственное бюро расследований — новая структура, которая толком еще не создана.
«Войны антикоррупционеров» в прошлом году, когда украинская власть пыталась заблокировать работу НАБУ, вызвали серьезное беспокойство основных международных партнеров Украины, прежде всего США, которые раскритиковали Киев за давление на Национальное антикоррупционное бюро.
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