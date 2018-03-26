На место Холодницкого ищут человека из окружения Луценко

Об этом в публикации для издания ZN.ua высказал бывший заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Трепак.

«Можно не сомневаться, что на место Холодницкого Банковая заведет гораздо более лояльного к себе человека. По моей информации, поиск такой кандидатуры уже начался и, скорее всего, она будет из ГПУ — с орбиты генпрокурора. Безусловно, захода ее на должность руководителя САП состоится через «прозрачный» конкурс, искусство проведения которого власть давно уже успешно освоила», — написал он.

При этом главной задачей нового главы САП будет «поставить на место» НАБУ.

«При такой ситуации нельзя исключать введение «прямого» процессуального руководства деятельностью НАБУ со стороны генпрокурора (парламентарии с радостью пойдут на такое новшество). В конце концов, все это значительно облегчает «поглощение» НАБУ ГБР — такой вариант давно уже прорабатывается», — подчеркнул Трепак.

ГБР — Государственное бюро расследований — новая структура, которая толком еще не создана.