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Порошенко назвал объект «атаки российских спецслужб» на Украине
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Порошенко назвал объект «атаки российских спецслужб» на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки атаки российских спецслужб, чтобы усложнить отношения Украины с западными партнерами. «Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенной, сильной, независимой стране, демократической, европейской идёт на всей её территории — от Донбасса вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.
Президент Украины добавил, что «на фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору легко узнать врага».
«Сложнее разобраться в тылу, потому что здесь, внутри Украины, враг камуфлируется, мимикрирует, действует замаскировано, коварно, маскируясь за «пятую колонну». Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд вполне проукраинских. Слова из уст вырываются будто патриотические, а на лбу не написано, что они иногда не стесняются деньги брать даже из Москвы!» — отметил президент Украины.
Ранее Порошенко заявил, что «разоблачение» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Надежды Савченко достойно страниц в учебниках для спецслужб.
RT на русском: последние новости
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