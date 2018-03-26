Порошенко назвал объект «атаки российских спецслужб» на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки атаки российских спецслужб, чтобы усложнить отношения Украины с западными партнерами. «Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенной, сильной, независимой стране, демократической, европейской идёт на всей её территории — от Донбасса вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Президент Украины добавил, что «на фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору легко узнать врага».