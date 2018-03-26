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«Богатые тоже плачут»: На Украине раскрыли схему поставки элитных внедорожников
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«Богатые тоже плачут»: На Украине раскрыли схему поставки элитных внедорожников 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в Facebook.
«Установлено, что гражданин Украины покупал в Объединенных Арабских Эмиратах автомобили, в основном марки Porsche Cayenne, и отправлял в Украину. По прибытии данных автомобилей на Одесскую таможню, получатель груза (брокерская компания), отказывалась от их получения в пользу вышеуказанного гражданина, однако, в документах отмечала его уже жителем Приднестровья», — говорится в сообщении.
После чего приднестровец оформлял доверенности на ряд лиц, которыми уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья. Затем, при содействии работников Одесской таможни автомобили беспрепятственно выезжали из Украины и через короткое время возвращались, однако уже в таможенном режиме временного ввоза. Благодаря этому автомобили могли легально находиться на Украине до одного года.
После возвращения в страну машины перевозились в Киев, где их разбирали на запчасти или продавали.
По данному делу провели 11 санкционированных обысков, в результате которых было изъято три автомобиля Porsche Cayenne, 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки. Кроме того, изъяли документы, которые подтвердили существование преступной схемы.
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