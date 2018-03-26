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Украинские пограничники задержали российское судно
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Украинские пограничники задержали российское судно 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На борту судна «Норд» находился экипаж из десяти человек.
Сообщается, что оно зарегистрировано в Крыму. Все члены экипажа имели российские паспорта, выданные в Керчи.
«Члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении.
В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.
Судно с командой конвоировано в Бердянск для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня польские СМИ сообщили о задержании российского шпиона. По их данным, мужчина был сотрудником министерства энергетики.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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