Украинские пограничники задержали российское судно 

На борту судна «Норд» находился экипаж из десяти человек.
Сообщается, что оно зарегистрировано в Крыму. Все члены экипажа имели российские паспорта, выданные в Керчи.
«Члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении.
В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.
Судно с командой конвоировано в Бердянск для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня польские СМИ сообщили о задержании российского шпиона. По их данным, мужчина был сотрудником министерства энергетики.