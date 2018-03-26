Украинские пограничники задержали российское судно

На борту судна «Норд» находился экипаж из десяти человек.

Сообщается, что оно зарегистрировано в Крыму . Все члены экипажа имели российские паспорта, выданные в Керчи

«Члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины », — говорится в сообщении.

В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

Судно с командой конвоировано в Бердянск для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.