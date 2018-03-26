Всепроникающие: Москаль боится агентов-невидимок

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию « Украинская правда ».

Грузия и Румынии, «Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ , а именно пятое Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР. Их интересует, в первую очередь, Украина Молдова . Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС . Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии Польши . Они могут сидеть здесь, в какой-нибудь здравнице», — утверждает Москаль.

По его версии, 70% кадровых сотрудников пятого управления ФСБ — это этнические украинцы, которых набрали из разных регионов.

«Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли провокации на Закарпатье 8 апреля в день парламентских выборов в Венгрии , губернатор сказал, что для их предотвращения будут действовать так же как во время Дня Карпатской Украины.

Он напомнил, что тогда задержали 32 человека с балаклавами, холодным оружием, битами, газом, травматическим оружием.