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Всепроникающие: Москаль боится агентов-невидимок
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Всепроникающие: Москаль боится агентов-невидимок 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
«Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно пятое Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР. Их интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польши. Они могут сидеть здесь, в какой-нибудь здравнице», — утверждает Москаль.
По его версии, 70% кадровых сотрудников пятого управления ФСБ — это этнические украинцы, которых набрали из разных регионов.
«Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», — добавил он.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли провокации на Закарпатье 8 апреля в день парламентских выборов в Венгрии, губернатор сказал, что для их предотвращения будут действовать так же как во время Дня Карпатской Украины.
Он напомнил, что тогда задержали 32 человека с балаклавами, холодным оружием, битами, газом, травматическим оружием.
«И у всех было по 1 500 гривен. Это были люди из Херсонской, Николаевской, Одесской областей, из Киева, которых наняли через спецслужбы России», — сказал Москаль.
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