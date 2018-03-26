У Украины есть план по взысканию средств с «Газпрома»

Украина сообщила о плане по взысканию средств с «Газпрома»

"Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом", — сказал Петренко. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у страны есть четкий план по взысканию с "Газпрома" средств, которые российская компания обязана выплатить по решениям Стокгольмского арбитраж. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".

Он также добавил, что украинская сторона уже "идентифицировала" активы "Газпрома" в других странах.

Ранее сообщалось, что Украина взыскала с "Газпрома" все, что у него было на территории страны.