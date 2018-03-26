Ещё
СБУ начала производство против Портнова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ начала производство против Портнова 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил народный депутат Андрей Левус в Facebook. Он заявил, что следственный отдел «Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым» уже ведет досудебное расследование в деле о госизмене Портнова. Известия о деле внесены в Единый реестр досудебных расследований.
«Портнов — явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов», — написал Левус. Он заявил, что о вине Портнова свидетельствует запись разговора, на которой, по его словам, советник президента РФ Сергей Глазьев и глава Верховного Совета АРК Владимир Константинов 1 марта 2014 года обсуждают проект постановления, подготовленного Портновым.
Примечательно, что в своей вчерашней записи в Facebook Портнов обратил внимание украинцев на то, что 28 марта истекает срок полномочий Главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.
«Она была аффилированна с «Народным Фронтом и проводила политику легализации украденных депутатами БПП и НФ активов», — указывал Портнов.
Он призывал журналистов обратить на эту дату внимание и «проследить за прогнозируемыми с её (Корчак — ред.) переназначением манипуляциями власти».
Украина.ру: последние новости
«Игра престолов» по-украински: месть Порошенко - Agora Vox Порошенко идёт ва-банк Эксперты объяснили, зачем Порошенко убирает Надежду Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия259
Умер Сергей Мавроди111
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП148
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку136
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово276
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение