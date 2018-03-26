СБУ начала производство против Портнова

Об этом сообщил народный депутат Андрей Левус в Facebook. Он заявил, что следственный отдел «Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым » уже ведет досудебное расследование в деле о госизмене Портнова. Известия о деле внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Портнов — явный враг Украины , сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов», — написал Левус. Он заявил, что о вине Портнова свидетельствует запись разговора, на которой, по его словам, советник президента РФ Сергей Глазьев и глава Верховного Совета АРК Владимир Константинов 1 марта 2014 года обсуждают проект постановления, подготовленного Портновым.

Примечательно, что в своей вчерашней записи в Facebook Портнов обратил внимание украинцев на то, что 28 марта истекает срок полномочий Главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак

«Она была аффилированна с «Народным Фронтом и проводила политику легализации украденных депутатами БПП и НФ активов», — указывал Портнов.

Он призывал журналистов обратить на эту дату внимание и «проследить за прогнозируемыми с её (Корчак — ред.) переназначением манипуляциями власти».