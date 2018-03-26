Портнов об обвинениях: Депутаты «Народного фронта», возможно, спят с главой СБУ по очереди

Об этом он написал в Facebook.

«Какое-то чучело из «Народного Фронта» со ссылкой на письмо СБУ сообщило о внесении в реестр расследования о возможной причастности Портнова к госизмене, забыв упомянуть, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления, будь ты хоть чучело из «Народного Фронта» или обезьяна во главе государства. В свою очередь я сообщаю о возможной причастности депутатов «Народного Фронта» к тому, что они по очереди спят с главой СБУ», — написал Портнов.

По его словам, дело придумано и зарегистрировано «Народным Фронтом» и является фейковым.

Ранее нардеп Андрей Левус сообщил об уголовном производстве в отношении Портнова.

«Портнов — явный враг Украины , сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов», — заявил Левус.

Левус заявил о наличии доказательств относительно Портнова.