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Портнов об обвинениях: Депутаты «Народного фронта», возможно, спят с главой СБУ по очереди
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Портнов об обвинениях: Депутаты «Народного фронта», возможно, спят с главой СБУ по очереди 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«Какое-то чучело из «Народного Фронта» со ссылкой на письмо СБУ сообщило о внесении в реестр расследования о возможной причастности Портнова к госизмене, забыв упомянуть, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления, будь ты хоть чучело из «Народного Фронта» или обезьяна во главе государства. В свою очередь я сообщаю о возможной причастности депутатов «Народного Фронта» к тому, что они по очереди спят с главой СБУ», — написал Портнов.
По его словам, дело придумано и зарегистрировано «Народным Фронтом» и является фейковым.
Ранее нардеп Андрей Левус сообщил об уголовном производстве в отношении Портнова.
«Портнов — явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов», — заявил Левус.
Левус заявил о наличии доказательств относительно Портнова.
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