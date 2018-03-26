Неподкупный депутат: Парасюк отказался от $2 миллионов

По словам Парасюка это предложение он получил от человека, которого «использовали как телефон»

«Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют», — заверил Парасюк, убеждая, что отказался от такого предложения.

Он добавил, что ему «комфортно жить в скромности».

Как оказалось, предложение о подкупе поступало нардепу Парасюку неоднократно. Второй раз его якобы пытались «купить» через помощников, после чего некоторые члены коалиции в сессионном зале Рады публично анонсировали присоединение нардепа Парасюка к парламентскому большинству.

Конкретных фамилий и других подробностей попытки подкупа депутат не назвал.