Неподкупный депутат: Парасюк отказался от $2 миллионов 

Об этом он сообщил журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Парасюка это предложение он получил от человека, которого «использовали как телефон»
«Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют», — заверил Парасюк, убеждая, что отказался от такого предложения.
Он добавил, что ему «комфортно жить в скромности».
Как оказалось, предложение о подкупе поступало нардепу Парасюку неоднократно. Второй раз его якобы пытались «купить» через помощников, после чего некоторые члены коалиции в сессионном зале Рады публично анонсировали присоединение нардепа Парасюка к парламентскому большинству.
Конкретных фамилий и других подробностей попытки подкупа депутат не назвал.