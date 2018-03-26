Ещё
Неподкупный депутат: Парасюк отказался от $2 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неподкупный депутат: Парасюк отказался от $2 миллионов 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он сообщил журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Парасюка это предложение он получил от человека, которого «использовали как телефон»
«Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют», — заверил Парасюк, убеждая, что отказался от такого предложения.
Он добавил, что ему «комфортно жить в скромности».
Как оказалось, предложение о подкупе поступало нардепу Парасюку неоднократно. Второй раз его якобы пытались «купить» через помощников, после чего некоторые члены коалиции в сессионном зале Рады публично анонсировали присоединение нардепа Парасюка к парламентскому большинству.
Конкретных фамилий и других подробностей попытки подкупа депутат не назвал.
Украина.ру: последние новости
«Игра престолов» по-украински: месть Порошенко - Agora Vox Порошенко идёт ва-банк Эксперты объяснили, зачем Порошенко убирает Надежду Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия259
Умер Сергей Мавроди111
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП148
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку136
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово276
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение