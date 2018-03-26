В МИД Польши рассказали, что «отравляет» польско-украинские отношения 

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Об этом заявил в интервью «Европейской правде» заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий. Как отмечается, Цихоцкий в качестве примера привёл историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.
«Это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения», — пояснил он.
Ранее стало известно, что националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича у украинского посольства в Варшаве.
В феврале украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в беседе с НСН подписание в Польше закона о «бандеровской идеологии».