Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу судна «Норд»

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 мар — РИА Новости . Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу задержанного крымского рыболовецкого судна «Норд», сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» ( Керчь ).

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море. На борту находилось десять членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо 3 суток для установления личности. По мнению адвокатов, грубо нарушены права: незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если через 72 часа не предъявлены обвинения, экипаж не имеют права удерживать.

"Отобрали паспорта и утверждают, что у экипажа нет документов. Службы порта отказываются заключать договора на обеспечение водой, питанием, топливом. Ощущение, что от людей хотят добиться того, чтобы они подписали бы в дальнейшем что угодно, чтобы на данный момент получить обеспечение", — отметили в компании.