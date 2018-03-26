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Пограничники Украины выявили нарушения при проверке документов судна «Норд» — источник
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Пограничники Украины выявили нарушения при проверке документов судна «Норд» — источник 

Федеральное агентство политических новостей 1 час назад
По словам источника, днем 25 марта несколько украинских пограничников задержали «Норд» под предлогом проверки документов. В ходе осмотра они выявили ряд нарушений. В частности, у членов экипажа не было удостоверений личности, действительных на территории Украины. Все члены экипажа имели при себе российские паспорта, выданные в 2014 году в Керчи. Разрешение на промысел пограничники признали недействительным, поскольку судно, по их словам, украинское, а документ получен в территориальном надзорном органе в Ростове.
Также пограничники заявили, что судно контролирует портнадзор города Керчи, а по их мнению, это должен делать портнадзор в Бердянске, поскольку до 2014 года корабль принадлежал Украине. Стоит отметить, что, по словам источника, судно «Норд» принадлежит Рыболовецкому колхозу имени Первого Мая, который зарегистрирован в Крыму, в городе Керчь.
Капитану «Норда», Горбенко Владимиру, светит конфискация судна и до трех лет тюрьмы в Украине.
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