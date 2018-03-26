Пограничники Украины выявили нарушения при проверке документов судна «Норд» — источник

По словам источника, днем 25 марта несколько украинских пограничников задержали «Норд» под предлогом проверки документов. В ходе осмотра они выявили ряд нарушений. В частности, у членов экипажа не было удостоверений личности, действительных на территории Украины . Все члены экипажа имели при себе российские паспорта, выданные в 2014 году в Керчи . Разрешение на промысел пограничники признали недействительным, поскольку судно, по их словам, украинское, а документ получен в территориальном надзорном органе в Ростове.

Также пограничники заявили, что судно контролирует портнадзор города Керчи, а по их мнению, это должен делать портнадзор в Бердянске , поскольку до 2014 года корабль принадлежал Украине. Стоит отметить, что, по словам источника, судно «Норд» принадлежит Рыболовецкому колхозу имени Первого Мая, который зарегистрирован в Крыму, в городе Керчь.

Капитану «Норда», Горбенко Владимиру, светит конфискация судна и до трех лет тюрьмы в Украине.

Это неполный текст новости