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Экипаж задержанного на Украине сейнера «Норд» получит продукты
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Экипаж задержанного на Украине сейнера «Норд» получит продукты 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Украинские власти разрешили доставить на борт задержанного российского судна «Норд» продукты питания, передает ТАСС.
Напомним, что рыболовецкое судно было задержано украинскими пограничниками по статье 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). На борту находятся 10 членов экипажа, граждан РФ.
"Доставка продуктов на борт будет организована сегодня ночью, — уточнил представитель владельца судна. — Представители Госпогранслужбы Украины разрешили доставку. У экипажа продуктов оставалось менее чем на сутки, люди практически голодали".
Власти Республики Крым взяли под контроль вопрос по ситуации с экипажем сейнера, поддерживают связь с членами их семей, гарантировали юридическую помощь задержанным рыбакам.
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