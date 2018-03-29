Экипаж задержанного на Украине сейнера «Норд» получит продукты 

Украинские власти разрешили доставить на борт задержанного российского судна «Норд» продукты питания, передает ТАСС.
Напомним, что рыболовецкое судно было задержано украинскими пограничниками по статье 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). На борту находятся 10 членов экипажа, граждан РФ.
"Доставка продуктов на борт будет организована сегодня ночью, — уточнил представитель владельца судна. — Представители Госпогранслужбы Украины разрешили доставку. У экипажа продуктов оставалось менее чем на сутки, люди практически голодали".
Власти Республики Крым взяли под контроль вопрос по ситуации с экипажем сейнера, поддерживают связь с членами их семей, гарантировали юридическую помощь задержанным рыбакам.