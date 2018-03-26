В Киеве напали на охранника консульства Польши 

Инцидент произошел 25 марта около 23.30 на улице Богдана Хмельницкого.
«Трое неизвестных людей, предположительно граждан Белоруссии, подошли к охраннику консульства. Один из них плюнул в лицо охраннику дипведомства и сбежал», — говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, после этого началась потасовка. Прибывшие на вызов полицейские задержали двоих хулиганов.
Ранее активисты «Черного комитета» вывесили на здании Консульства Республики Польша в Киеве «доску польских преступлений против Украины». На плакате были изображены контуры Польши и Украины в бело-красных и сине-желтых цветах соответственно. Из Польши на Украину вели стрелки с надписями: «оккупация, колонизация, пацификация, операция „Висла“, репрессии и концлагеря».