В Киеве напали на охранника консульства Польши

Инцидент произошел 25 марта около 23.30 на улице Богдана Хмельницкого.

«Трое неизвестных людей, предположительно граждан Белоруссии , подошли к охраннику консульства. Один из них плюнул в лицо охраннику дипведомства и сбежал», — говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, после этого началась потасовка. Прибывшие на вызов полицейские задержали двоих хулиганов.