Сестра Савченко рассказала о жалобах на содержание в СИЗО 

СИЗО, в котором содержат арестованную по подозрению в подготовке терактов депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, не отапливают, также там ведется постоянное видеонаблюдение, заявила ее сестра Вера Савченко.
«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — приводит слова Веры Савченко «112 Украина».
Также она отметила, что не верит в удовлетворении судом апелляционной жалобы на арест Надежды Савченко.
«Нет, это ручной суд, ручной судья», — отметила Вера Савченко.
Напомним, 23 марта Надежда Савченко, арестованная за подготовку теракта в Верховной раде, заявила, что украинские СИЗО хуже российских.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».