Сестра Савченко рассказала о жалобах на содержание в СИЗО

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации . Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — приводит слова Веры Савченко «112 Украина ».

Также она отметила, что не верит в удовлетворении судом апелляционной жалобы на арест Надежды Савченко.

«Нет, это ручной суд, ручной судья», — отметила Вера Савченко.

Напомним, 23 марта Надежда Савченко, арестованная за подготовку теракта в Верховной раде, заявила, что украинские СИЗО хуже российских.