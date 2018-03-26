Билецкий: Бойцы ВСУ поддержат идею военного переворота

«Я не верю в возможность военного переворота, но значительная часть фронтовиков не оружием, а как идею готова поддержать силовую смену власти. То есть это не вызовет у них негатива, а вызовет, скорее, позитив. Это значительная часть военных. Это безусловно», — заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий

При этом он заверил, что члены батальона «Азов» не будут принимать непосредственного участия в случае государственного переворота, но внутренне поддержат эту идею.

«Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны — экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию, но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны. Так вот, люди здесь предпочитают уже войну не замечать во многом, а люди на фронте видят огромную опасность в тылу и это умножено на то, что они видят перед собой», — сказал Билецкий.

Проведённый недавно Международным республиканским институтом опрос показал, что в областных центрах Украины от 57% до 80% респондентов считают, что страна движется неправильным путём и экономическое положение за последнее время только ухудшилась.