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Билецкий: Бойцы ВСУ поддержат идею военного переворота
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Билецкий: Бойцы ВСУ поддержат идею военного переворота 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Как утверждает депутат Верховной Рады Надежда Савченко, очень многие военные разделяют её точку зрения о том, что военный переворот на Украине — это достаточно ожидаемое и правильное событие.
«Я не верю в возможность военного переворота, но значительная часть фронтовиков не оружием, а как идею готова поддержать силовую смену власти. То есть это не вызовет у них негатива, а вызовет, скорее, позитив. Это значительная часть военных. Это безусловно», — заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
При этом он заверил, что члены батальона «Азов» не будут принимать непосредственного участия в случае государственного переворота, но внутренне поддержат эту идею.
«Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны — экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию, но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны. Так вот, люди здесь предпочитают уже войну не замечать во многом, а люди на фронте видят огромную опасность в тылу и это умножено на то, что они видят перед собой», — сказал Билецкий.
Проведённый недавно Международным республиканским институтом опрос показал, что в областных центрах Украины от 57% до 80% респондентов считают, что страна движется неправильным путём и экономическое положение за последнее время только ухудшилась.
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