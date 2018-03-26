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Чечило: Украинцы большие патриоты, но не той страны, где президент Порошенко
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Чечило: Украинцы большие патриоты, но не той страны, где президент Порошенко 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
С утра прочитал у неглупых людей сразу два утверждения: украинцы ненавидят любую власть и украинцы — не патриоты, поскольку презирают свою страну, своего президента и своих лидеров.
Такие выводы логичны. Но только если рассматривать вопрос Украины и украинцев с позиции русской (европейской) политической традиции. Увы, эта традиция просто не понимает, что украинцы подразумевают под патриотизмом. Здесь он не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами, возникшими по большому счёту только в 19 веке.
Украинцы большие патриоты, но их патриотизм куда архаичнее. Его трудно объяснить современным москвичам, однако его прекрасно бы поняли жители Московского Царства.
Официальное государство к патриотизму на Украине не имеет никакого отношения. Когда украинец с придыханием говорит «Украина», он имеет в виду не страну, в которой президент Порошенко, а «грядущий Иерусалим» — землю обетованную. Страну, где для украинцев будут течь молочные реки с кисельными берегами, ну и далее — по списку. И задача украинца — не строить эту волшебную страну (это же очевидно невозможно), а дожить до неё. Любой ценой.
Впитанная здесь в кровь архаичная иудейская традиция + отсутствие своего государства на протяжении столетий породили специфическую картину мира. Которая, с одной стороны, фактически привела к краху постсоветского государственного проекта, рождённого в 1991 году, но с другой — делает политическое украинство вечно привлекательным и неубиваемым.
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