Чечило: Украинцы большие патриоты, но не той страны, где президент Порошенко

С утра прочитал у неглупых людей сразу два утверждения: украинцы ненавидят любую власть и украинцы — не патриоты, поскольку презирают свою страну, своего президента и своих лидеров.

Такие выводы логичны. Но только если рассматривать вопрос Украины и украинцев с позиции русской (европейской) политической традиции. Увы, эта традиция просто не понимает, что украинцы подразумевают под патриотизмом. Здесь он не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами, возникшими по большому счёту только в 19 веке.

Украинцы большие патриоты, но их патриотизм куда архаичнее. Его трудно объяснить современным москвичам, однако его прекрасно бы поняли жители Московского Царства.

Официальное государство к патриотизму на Украине не имеет никакого отношения. Когда украинец с придыханием говорит «Украина», он имеет в виду не страну, в которой президент Порошенко, а «грядущий Иерусалим » — землю обетованную. Страну, где для украинцев будут течь молочные реки с кисельными берегами, ну и далее — по списку. И задача украинца — не строить эту волшебную страну (это же очевидно невозможно), а дожить до неё. Любой ценой.

Впитанная здесь в кровь архаичная иудейская традиция + отсутствие своего государства на протяжении столетий породили специфическую картину мира. Которая, с одной стороны, фактически привела к краху постсоветского государственного проекта, рождённого в 1991 году, но с другой — делает политическое украинство вечно привлекательным и неубиваемым.