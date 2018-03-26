На Украине супругу ополченца ДНР обвинили в «пособничестве терроризму» (ВИДЕО) 

Украинские спецслужбы в Херсонской области задержали Элину Борзенко, приехавшую на территорию Украины, чтобы оформить документы.
Женщине инкриминируют статью 258–3 ч.1 — пособничество террористическим организациям. Срок по этой статье составляет от 8 до 15 лет тюремного заключения.
Украинские СМИ позиционируют Элину как «офицера так называемых спецслужб ДНР». Украинская сторона утверждает, что девушка является младшим лейтенантом МГБ ДНР.
Действительно, муж Элины Борзенко является ополченцем ДНР — он бывший офицер МВД Украины в Крыму, перешедший на сторону законного правительства в марте 2014 года.
Пока неизвестно, применяются ли к девушке меры физического или морального давления. Тем не менее, благодаря «Русской Весне» информация о ней уже направлена во все соответствующие организации.
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