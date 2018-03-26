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«Киевский патриарх» Филарет: Московский патриархат является продолжателем истории православия на Украине
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«Киевский патриарх» Филарет: Московский патриархат является продолжателем истории православия на Украине 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в рамках программы «Историческая правда» с Вахтангом Кипиани на телеканале ZIK.
«Украинская православная церковь Московского патриархата не является новой, а наоборот — она является продолжателем истории православной церкви на Украине», — отметил Филарет.
Однако потом он продолжил предложение и заявил, что церковь, возглавляемая в свое время митрополитом Владимиром (предстоятелем УПЦ МП до своей кончины) является новой.
По его словам, именно она отделилась от Украинской православной церкви. Филарет вспомнил те времена, когда был митрополитом Киевским украинского экзархата РПЦ.
Филарет возглавлял украинский экзархат, когда решением Архиерейского Собора РПЦ была признана «независимая и самостоятельная в управлении» Украинская православная церковь в каноническом единении с РПЦ. Первым предстоятелем «независимой и самостоятельной в управлении» УПЦ и стал митрополит Филарет), получивший Благословенную Грамоту Московского Патриарха Алексия II о даровании УПЦ независимости и самостоятельности в ее управлении 28 октября 1990 года в историческом кафедральном соборе киевских митрополитов — Святой Софии.
Однако позже Филарет ушел в раскол, основав «Киевский патриархат». При этом большинство клира и мирян осталось в Украинской православной церкви (Московского патриархата).
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