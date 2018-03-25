Как и зачем на Украине создают патрульную полицию Крыма

В Киеве активно продвигают проект по созданию патрульной полиции Крыма . До конца 2018 года планируется полностью укомплектовать подразделения правоохранителей, заявил первый заместитель Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин . Их готовят в расчёте на то, что украинское государство «вернёт себе» полуостров. А пока этого не произошло, власти намерены бороться с «нелегальными перевозками людей и контрабандных грузов». В Крыму подобные инициативы назвали очередным проявлением коррупции и отметили, что создание новой структуры — «золотое дно» для украинских элит, которые смогут списывать бюджетные средства на различные «патрулирования» и «спецоперации». RT разбирался, что будет представлять собой новая служба. На Украине вновь заговорили о создании дорожной полиции Крыма. По последним данным, над формированием новой структуры уже работает Нацполиция.

«Сейчас идёт процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. Именно такое поручение было дано главой ведомства Сергеем Князевым . До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности — патрульной полиции Крыма», — говорится на сайте ведомства.

Новая структура должна будет противодействовать «деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины».

Этот вопрос обсуждался между первым заместителем Нацполиции Вячеславом Аброськиным и первым заместителем так называемого постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Изетом Гдановым.

«Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству, особенно в деятельности, направленной на возвращение Украины оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов», — заявил Аброськин.

Пока же эта структура, отмечают в Нацполиции, будет заниматься борьбой с нелегальными перевозками людей и контрабанды через «линию разграничения» с полуостровом, так как «такая деятельность может угрожать национальной безопасности Украины».

«Золотое дно»

В Крыму эту инициативу Киева назвали попыткой пустить пыль в глаза украинцам.

Дмитрий Белик. «Это делается для масштабирования украинской власти в глазах своих граждан. Но все маршруты этой «крымской полиции» в любом случае будут идти лишь до Чонгара», — заявил RT депутат Госдумы от Севастополя

При этом, подчеркнул он, проект с новой структурой будет на руку киевским коррупционерам.

«Создание любого нового подразделения, это не просто коррупция, это «золотое дно». Можно раздувать штаты, можно просить западные инвестиции, можно лихо списывать ГСМ на «патрулирование» Ялтинской трассы или «Тавриды», которую строит Россия, кстати. И, что самое главное — можно просить деньги на специальные операции, за которые не нужно будет отчитываться перед Министерством финансов . Украинские элиты — мастера подобных схем, надо признать. Жаль, что эта энергия не идёт на решение реальных проблем граждан Украины», — подытожил Белик.

В ожидании Крыма

О создании патрульной полиции в конце января сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков . По его словам, правоохранители такого подразделения должны будут со временем патрулировать Крым и Севастополь. А до тех пор их задействуют внутри Украины.

«У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать: да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождён от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там работать», — приводит его слова ТАСС

Между тем российские власти, и президент страны Владимир Путин в частности, неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма и его принадлежности России закрыт. Полуостров воссоединился с РФ по результатам референдума 2014 года. Тогда более 90% жителей региона проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. При этом, как подчёркивают в Москве , они сделали это демократическим путём в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН

Комментируя инициативу Авакова, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский тогда предположил, что полуостров, который намерены патрулировать украинские полицейские, вероятно, «будет нарисован» в центре Крещатика.

«Я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма, и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить. Видимо, это и станет большим и серьёзным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — отметил в беседе с RT Полонский.

Идеологический план

Эксперты отмечают, что подобное стремление Киева постоянно заявлять свои права на Крым является попыткой сохранить к полуострову хоть какую-то причастность.

«Крым для Украины является весьма болезненной темой. Поэтому хотя бы в идеологическом плане она везде и всегда, начиная с международных трибун и заканчивая своими внутриполитическими, должна подчёркивать его украинскую принадлежность. Поэтому на протяжении всего этого периода с 2014 года существует Прокуратура Крыма, которая заводит и расследует какие-то дела, делая вид, что имеет отношение к полуострова», — пояснил RT политолог Александр Асафов.

По его словам, игра в создание новых структур для полуострова в большей степени направлена на внутреннюю украинскую аудиторию, которой необходимо показать видимость деятельности.

«Это досточтимо абсурдное явление — патрульная полиция Крыма — и есть продолжение идеологической стратегии — делать вид, что Крым как будто бы украинский или скоро им станет. Это часть большой политической игры, направленной на граждан Украины, которая показывает, что киевские власти имеют амбиции по возвращению Крыма и якобы участвуют в его жизни», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, от такой «игры в имитацию» Киев отказаться не готов, так как с её помощью он заменяет отсутствующий на деле политический процесс в стране.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, новые подразделения стражей порядка нужны Киеву как демонстрация его «заботы» о Крыме и надежды на возвращение полуострова.

«Нужно же имитировать активность. Если у вас нет побед, то их надо изображать. Это внутриполитический вопрос. Они таким образом показывают, что «ещё немножко и мы вернём Крым». А для правдоподобности сначала создаётся органы по управлению, потом полиция, потом ещё какую-нибудь хозяйственную структуру изобретут. К тому же и коррупционная составляющая здесь также есть. Ведь воровать на организации структуры, которая никогда не будет работать, гораздо легче. Но для поддержания имиджа «великой державы» ничего не жалко», — сказал Журавлёв RT.

Больше проектов

Примечательно, что патрульная полиция для полуострова не единственный «фантомный» проект киевских властей. Ещё одним является создание центров административных услуг, которые должны были заработать в 2018 году. Располагаться они должны на границе с Крымом возле контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чонгар».

Как отмечал в ноябре прошлого года Изет Гданов, к числу услуг, которые будут предоставлять центры, относится паспортизация жителей Крыма. По его словам, оформление загранпаспорта гражданина Украины будет стоить 557 гривен ($20,7).

В Крыму тогда эту инициативу назвали «форменным идиотизмом», который ни к чему не приведёт.

«Мы помним, что они уже и вышки строили, и ограждения, и полосы препятствий, то есть чего только не делали. И всё это ни к чему не привело. Деньги бюджетные, которых и так на Украине нет, списываются, а результат нулевой. Ровно с таким же результатом будут работать и эти создаваемые центры», — заявлял RT вице-премьер правительства республики, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.