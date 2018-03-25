Украина дала ответ по российским дипломатам

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Она отметила, что в соцсетях ее соотечественники активно обсуждают тему высылки российских дипломатов из стран ЕС , задаваясь вопросом, почему Киев не делает этого.

"Мне надоел непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, Так же нет посла Украины в РФ", — отметила Геращенко.

Она также подчеркнула, что дипломатические отношения между Украиной и Россией «сведены к критическому минимуму». Вместе с тем, подчеркивает Геращенко, «высылка российских консулов спровоцирует высылку украинских консулов», что недопустимо для украинских политзаключенных, находящихся в России. По ее словам, в таком случае у них не останется никакой возможности видеться с представителями украинского государства.

«Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клих, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?» — написала Геращенко, имея в виду содержащихся в России в заключении украинцев Станислава Клиха, Николая Карпюка, Романа Сущенко и Павла Гриба.

Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на события в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что Трамп сообщит о высылке дипломатов в понедельник. Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России, прежде чем сделать пойти на такой шаг.