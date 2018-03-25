Украина дала ответ по российским дипломатам 

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала отказ Киева присоединиться к европейским странам и США, которые собираются выслать российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что в соцсетях ее соотечественники активно обсуждают тему высылки российских дипломатов из стран ЕС, задаваясь вопросом, почему Киев не делает этого.
"Мне надоел непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, Так же нет посла Украины в РФ", — отметила Геращенко.
Она также подчеркнула, что дипломатические отношения между Украиной и Россией «сведены к критическому минимуму». Вместе с тем, подчеркивает Геращенко, «высылка российских консулов спровоцирует высылку украинских консулов», что недопустимо для украинских политзаключенных, находящихся в России. По ее словам, в таком случае у них не останется никакой возможности видеться с представителями украинского государства.
«Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клих, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?» — написала Геращенко, имея в виду содержащихся в России в заключении украинцев Станислава Клиха, Николая Карпюка, Романа Сущенко и Павла Гриба.
Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на события в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что Трамп сообщит о высылке дипломатов в понедельник. Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России, прежде чем сделать пойти на такой шаг.
Ранее сообщалось, что около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов Беспрецедентные скоординированные действия стран ЕС, как ожидается, начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели.