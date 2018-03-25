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Заседания «народного трибунала» в Донецке продлятся несколько месяцев
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Заседания «народного трибунала» в Донецке продлятся несколько месяцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Заседания «Украинского народного трибунала» будут разделены на шесть блоков по классификации преступлений и продлятся несколько месяцев, сказала РИА Новости представитель «Украинского народного трибунала» Елена Шишкина.
Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании «народного трибунала» над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины. Первое заседание трибунала над представителями украинских властей пройдет в Донецке 26-27 марта. На него хотят вызвать, в том числе, президента Украины Петра Порошенко.
"Если рассматривать все эпизоды по всем потерпевшим, то на это уйдёт несколько лет. Для эффективности работы трибунала было принято решение разделить все на подгруппы. Их получилось шесть: использование вооруженных сил против мирного населения, пропаганда войны, блокада, пытки, геноцид, создание незаконных вооруженных формирований. Учитывая плотность эпизодов, заседания могут продлиться несколько месяцев ", — сказала Шишкина.
Представитель трибунала пояснила, что 26-27 марта в ходе первых заседаний будут рассматриваться преступления правительства Украины по статьям, связанным с применением вооруженных сил против мирного населения.
"Двадцать шестого — двадцать седьмого марта рассматриваются преступления, которые входят в группу «использование вооруженных сил против мирного населения» или так называемые военные преступления. В данном блоке будут рассматриваться десять доказанных фактов военных преступлений", — отметила Шишкина.
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