Главари ДНР признали Донбасс Украиной: что задумали в Кремле

До войны в Донецке действовало три репертуарных театра: драматический, кукольный и оперный. Работают они и до сих пор, но с марта у них появился новый мощный конкурент, который в перспективе угрожает оставить профессиональных актеров без благодарного зрителя. Все дело в том, что в оккупированном городе начал работу «украинский народный трибунал», задача которого — посадить на скамью подсудимых ни много ни мало всю верхушку украинской власти: от Александра Турчинова до Петра Порошенко . В клинической картине явления и в том, почему главари так называемой ДНР вдруг начали признавать оккупированный Донбасс Украиной , разбирался «Апостроф».

История вопроса

Очевидно, в Кремле огорчились, что у Владимира Путина просматриваются «блестящие» перспективы в Гааге , а у его украинского коллеги таких перспектив нет. Поэтому Петру Порошенко, да и вообще всей украинской власти, в Москве решили устроить «маленькую Гаагу» уже сейчас — усилиями марионеточных «чиновников» так называемой ДНР.

Так, в феврале главарь донецких боевиков Александр Захарченко в резкой форме осудил принятый парламентом закон по Донбассу, который в СМИ еще называют «законом о реинтеграции».

«Закон о «реинтеграции» — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства», — негодовал Захарченко.

И тут же озвучил свой «ответ Чемберлену»:

«В ответ мы сделаем «народный трибунал», который будет осуждать действия карателей».

Что же такое этот «народный трибунал»?

Собирать материалы о «преступлениях карателей» на Донбассе, как уверяют функционеры оккупационных администраций, они начали еще с осени 2015 года. Занимались этой работой придворные «общественники» ДНР. После спича Захарченко о зеркальных мерах «общественники» объединились в организацию «Справедливая защита» с тем, чтобы осудить «преступления карателей». Далее забурлила работа по созданию фейкового «суда присяжных». Стать «присяжным» якобы мог любой житель оккупированной территории. Для этого нужно было всего лишь направить письмо с соответствующим пожеланием на электронную почту. 20 марта состоялось первое заседание «народного трибунала», на котором выбрали 12 «присяжных» и даже утвердили устав. Весь этот процесс подается под соусом инициативы с низов, мол, собрались возмущенные люди и решили вывести на чистую воду «киевскую клику».

Первое «судебное заседание» этого самого «народного трибунала» запланировано на начало следующей недели. Идейные вдохновители этой постановки уже успели заявить, что будут вызывать на допросы президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко , главу МВД Арсена Авакова и других высокопоставленных чиновников Украины. Так как лично вручить повестки на «допрос» представители «трибунала» по понятным причинам не смогут, Порошенко, Авакова, Турчинова и других обещают неистово спамить приглашениями на электронную почту.

Чтобы власть имущие в Киеве особо не приунывали, им даже пообещали защиту. В роли адвоката выступит некая Елена Гридина — местный юрист из Донецка.

«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — бодро заявила она.

Со стороны обвинения противостоять ей будет Сергей Кожемякин — также местный адвокат.

«Порошенко, Турчинову, Парубию, Гройсману, Полтораку, Муженко, Авакову и Яценюку не удастся уйти от ответственности», — грозно анонсировал свою готовность рвать и метать «обвинитель».

Кстати, на фигуре товарища Кожемякина следует остановиться немного подробнее. Как следует из информации в его резюме, размещенного в открытых источниках, с 2001 по 2008 год Кожемякин работал… следователем в Службе безопасности Украины . За это время он успел даже заработать четыре грамоты и две медали от СБУ.

Свои пять копеек вставили и «присяжные». «В качестве присяжных при принятии решений мы постараемся проявить максимальную объективность», — заявила «старший присяжный» Ирина Шевченко

Внезапная украинизация

На самом деле над всей этой постановкой можно было бы просто посмеяться и не обращать на нее внимания. Истории уже известны подобные «народные трибуналы», например, процесс по расследованию военных преступлений, совершенных во Вьетнаме , известный как «трибунал Рассела», решения которого не имели абсолютно никакой юридической силы. Стоит ли говорить, что любые решения фейкового «трибунала», принятые в фейковой «республике», имеют такие же шансы обрести юридический вес, как Виктор Янукович завоевать олимпийское золото в бобслее? Но для чего-то же эта инсценировка Кремлю нужна?

«А вы вспомните старый анекдот про три конверта. Если не хочется открывать конверт номер три, то необходимо все время искать виноватых, а лучших виновных, чем «хунта» и «бандеровцы», придумать сложно, — поясняет «Апострофу» логику боевиков аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. — Любые такие «народные трибуналы» — это прекрасное шоу, которое заполняет эфир, показывает бурную работу и подталкивает людей к выводу. А кто виноват, что у нас так плохо? Конечно, Порошенко, Аваков, «бандеровцы», «Правый сектор*» и кто угодно. На самом деле я удивлен, почему они не запустили это раньше».

«Просто необходимо чем-то занимать и развлекать население, которое бедствует, — добавляет «Апострофу» известный блогер из Донецка Денис Казанский . — Поскольку активных боевых действий нет и мобилизовать людей военной угрозой не получается, создается иллюзия, что они кому-то мстят, вершат справедливость. Это чистый фейк, рассчитанный на информационную волну».

Какого же информационного эффекта добиваются боевики? Дело в том, что этот процесс — логическое продолжение потуг Кремля по вталкиванию «республик» в том виде, в каком они есть, в Украину.

«Последние два года Кремль говорит, что Донбасс — это Украина, — отмечает Игар Тышкевич. — Единственный из главарей террористов, кто пытался противодействовать этому тезису, был [Игорь] Плотницкий, который по своему недоумию все еще думал, что ведет Луганскую область в состав РФ . Но закончилось все тем, что Плотницкого нашли в российском СИЗО (напомним, по последним данным наших источников, Плотницкий находится в Москве, и из города ему выезжать запрещено, — «Апостроф»). Поэтому все вполне логично: хозяин сказал — собачка залаяла».

Но самое интересное, что именно «лают» в ДНР. Например, «председатель народного трибунала» Елена Шишкина вдруг заявляет буквальное следующее: «Мы — граждане Украины, мы хотим, чтобы Украина воссоединилась, после выполнения Минских соглашений».

«Граждане Украины»? То есть ДНР — все?

Дальше — больше. Шишкина сообщает, что «суд» над Порошенко пройдет по украинским законам!

«Мы признаем законы Украины и считаем, что нынешняя власть в Киеве нарушает эти законы. И судить мы их будем по законам Украины», — говорит так называемый «председатель».

И контрольный: «Когда в Киеве придут к власти адекватные политики, „трибунал“ передаст в Верховный суд Украины все материалы для вынесения реального официального приговора на основании нашего предварительного общественного приговора, основанного на действующем Уголовном кодексе Украины», — резюмировала Шишкина. Занавес.

В таком акцентированном упоре на Украину и кроется главная ловушка Кремля.

«Таким образом они пытаются создать какую-то видимость легитимности процесса, — говорит Денис Казанский. — Например, когда только начинался военный конфликт на Донбассе, там рулили россияне: Стрелков и Бородай. Они — граждане России. А потом их заменили показательно на украинских граждан, чтобы подчеркнуть, что идет именно гражданская война. Так и в этом случае идет попытка показать, что это гражданская война. Но на самом деле это обычные коллаборационисты, которым платят деньги».

Во-вторых, Москва искусственно создает видимость существования в украинском обществе такой группы людей, которые оккупантом Россию не считают. И это еще одна отсылка к якобы гражданской природе конфликта.

«На оккупированных территориях есть полностью пророссийские товарищи, которые за царя-батюшку, все российское, и с ними все понятно. Но есть определенная фракция людей, которые назначены быть «троянскими конями», — поясняет «Апострофу» донецкий политолог Станислав Федорчук . — Они говорят, что якобы они не за Россию, а за другую Украину, которая дружила бы с Россией. Они просто изображают из себя украинцев с «иной» точкой зрения. Это часть игры, не более. Но это самая опасная часть игры».

А пока главари боевиков ведут игры и устраивают показательные шоу, грозно раздувая щеки, обычные жители Донецка, которые реально пострадали от боевых действий, остаются один на один со своими проблемами.

«Практически все, кто жил в районе аэропорта, остались без своих домов. Кто за это должен ответить? Обещанного нового жилья так никто и не получил: люди ютятся у родственников или уже уехали, — сетует в комментарии «Апострофу» житель Донецка Евгений. — Этот «трибунал» резко сокращает шансы таких людей добиться хоть какой-то справедливости, ведь реальная беда подменяется фарсом, какой-то неудачной шуткой. Вместо того, чтобы решить проблему, да хоть ту же комнату в общежитии дать, нам говорят: во всем виноват Порошенко. Зашибись. Я очень рад, что бабушки, которых выбрали «присяжными» в этом суде, почувствуют свою значительность… А дальше что? А дальше ничего. Поговорили и забыли».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.