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Украинский журналист признался в постановочных съемках
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Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters/Pixstream
Журналист Андрей Куликов в эфире "Пятого канала" рассказал о том, как украинские СМИ освещают события на востоке страны.
По словам Куликова, его киевские коллеги "не видят реальности" в зоне конфликта, а публикации, которые появляются в столичных изданиях, не отображают суть событий в Донбассе.
"Я года полтора, может, два назад в Краматорске был на "До ТеБе", это было тогда донецкое областное телевидение. Я впервые посмотрел новости, которые они делали на месте. Конечно, были у меня претензии по технологиям, но этот выпуск новостей, сделанный людьми, которые там живут, о людях, которые там живут, настолько отличался от того, что мы видим на центральных каналах", — заметил телеведущий.
Как заявил Куликов, украинские телеканалы показывают "неполную картину" происходящего и используют постановочные съемки.
"Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины", — подчеркнул журналист.
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