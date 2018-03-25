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Киевский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе
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Киевский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины», — сказал журналист.
В эфире украинского «Пятого канала» журналист Андрей Куликов рассказал о том, как СМИ Украины освещают события на востоке страны. По словам журналиста, его киевские коллеги не видят то, что происходит в зоне конфликта, а публикации, появляющиеся в столичных СМИ, не отображают ситуацию в Донбассе.
Он рассказал, что два года назад был в Краматорске на телеканале «До ТеБе» (тогда это было областное телевидение), он посмотрел выпуск новостей, который был сделан на месте.
«Конечно, были у меня претензии по технологиям, но этот выпуск новостей, сделанный людьми, которые там живут, о людях, которые там живут, настолько отличался от того, что мы видим на центральных каналах», — заявил Куликов.
Он добавил, что телеканалы Украины показывают «неполную картину» происходящего и используют постановочные съемки.
«Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины», — сказал журналист.
Напомним, весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине. В республиках многократно сообщалось, что украинские издания освещают события в Донбассе необъективно.
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