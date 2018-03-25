Киевский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

«Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины», — сказал журналист.

В эфире украинского «Пятого канала» журналист Андрей Куликов рассказал о том, как СМИ Украины освещают события на востоке страны. По словам журналиста, его киевские коллеги не видят то, что происходит в зоне конфликта, а публикации, появляющиеся в столичных СМИ, не отображают ситуацию в Донбассе.

Он рассказал, что два года назад был в Краматорске на телеканале «До ТеБе» (тогда это было областное телевидение), он посмотрел выпуск новостей, который был сделан на месте.

«Конечно, были у меня претензии по технологиям, но этот выпуск новостей, сделанный людьми, которые там живут, о людях, которые там живут, настолько отличался от того, что мы видим на центральных каналах», — заявил Куликов.

Он добавил, что телеканалы Украины показывают «неполную картину» происходящего и используют постановочные съемки.

«Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины», — сказал журналист.

Напомним, весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине. В республиках многократно сообщалось, что украинские издания освещают события в Донбассе необъективно.