Саакашвили про Порошенко: «Дешевый врун без чести и достоинства!» 

«Если меня разоблачили, доведите своё „разоблачение“ до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», — высказался разгневанный Саакашвили, назвав при этом украинского президента «дешевым вруном без чести и достоинства».
Бывший президент Грузии также попросил своего оппонента не переживать за его «место в учебниках истории», так как он там уже есть.
«А этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники», — написал Саакашвили в своем ответе для Порошенко на своей офциальной странице в социальной сети в Facebook.
Напомним, что выступая с интервью для издания «Украинская правда» украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «разоблачение» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады героя Украины Надежды Савченко достойно страниц учебников для сотрудников спецслужб.