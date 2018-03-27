Киев доложил «по-английски»: раскрытие Миши и Нади — удар по руке Москвы

Давненько не общались президент незалежной и экс-губернатор Одесской области, но вдруг опять схлестнулись — заочно. Сначала Петр Порошенко отчитался в успешном проведении «масштабных операций» СБУ , одна из которых была связана с «разоблачением» Михаила Саакашвили . Затем Мишико на радость подписчикам своего аккаунта в Facebook обозвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства». А потом пошло-поехало его любимое: «Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!» План у Саакашвили такой: немедленно «защищаться в суде», «а в следующем году» — «свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко».

Вряд ли после этих слов кто-нибудь понесет Саакашвили в Киев на руках через ближайшую к месту его нахождения границу. Но для него сейчас главное — заявить о своей чистоте, своем боевом настрое и заодно о том, что он «уже находится в учебниках истории».

Порошенко между тем — как глыба: убедительно делает вид, что верит тому, о чем говорит публично. Знаете ли вы все, что это он, а не Саакашвили, войдет в историю, — он и СБУ, чьи операции «достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов»! Пока страницы не написаны, суть блестящих операций против врагов его государства Петр Алексеевич изложил «своими словами».

Итак, первая операция — «легальная документация» связи Саакашвили с Москвой . Оказывается, Михаил Саакашвили организовал «лагерь протеста» под Верховной радой на деньги «малороссийской политической эмиграции в РФ под колпаком ФСБ ». И якобы получены убедительные доказательства, –так говорит президент незалежной, но почему-то их никому не показывает. Москве, разумеется, он их тоже предъявлять не собирается. Действует по примеру лондонских коллег: говорить погромче, почаще — и ничего доказывать не надо.

И вторая «блестящая операция СБУ» (это когда арестовали Надежду Савченко ) у Петра Порошенко однозначно связана с расстройством «московских козней». Ведь он убежден, что именно Россия была заказчиком госпереворота в незалежной, который якобы планировала Савченко и ее сподвижники. Здесь — то же самое: почему Россия, чем докажешь… — да нипочему и ничем!

А тут еще украинская земля слухами полнится, что пока Савченко томилась в российском заключении, ее завербовали в ФСБ, и теперь она — почти что рука Москвы, во всяком случае, кормится с руки Москвы. Об этом можно было узнать, например, из репортажа украинского телеканала ТСН с цитатой Сергея Пашинского (из партии «Народный фронт») о Надежде Савченко: «Она была завербована и, к сожалению, сейчас четко работает на страну-агрессора».

Пресс-секретарь президента России назвал подобные «умозаключения» чушью. Предположение же шпионской связи между гражданкой Украины и Кремлем нашел похожим на британское, потому что «британцы любят озвучивать такие версии». И, добавим, именно в такой незамысловатой манере: что у них ни случись — во всем виновата Москва. Разумеется, при этом фактов — ноль, но крику…

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