Портнов: У спецслужб Украины впервые в истории такой тупой начальник

Порошенко заявил, что разоблачения Саакашвили и Савченко войдут в учебники спецслужб. Обязательно войдут, потому что у спецслужб впервые в истории такой тупой начальник.