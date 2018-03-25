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Портнов: У спецслужб Украины впервые в истории такой тупой начальник
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Портнов: У спецслужб Украины впервые в истории такой тупой начальник 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: пресс-служба президента Украины
Порошенко заявил, что разоблачения Саакашвили и Савченко войдут в учебники спецслужб. Обязательно войдут, потому что у спецслужб впервые в истории такой тупой начальник.
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