ЛНР призвала ОБСЕ обратить внимание на прибытие вооружения ВСУ в Донбасс

ЛУГАНСК , 25 мар — РИА Новости . Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обратить внимание на прибытие эшелонов с вооружением украинских силовиков в Донбасс.

Накануне Народная милиция заявила о прибытии на железнодорожную станцию Лиман в Донбассе несколько эшелонов с военной техникой и вооружением украинских силовиков, в том числе реактивными системами залпового огня (РСЗО).

"По имеющейся у нас информации, 23 марта на железнодорожную станцию Рубежное прибыли несколько эшелонов с техникой. В составе эшелонов находились танки Т-72 и БМП-1… В связи с чем на факт переброски запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения войск еще раз просим обратить внимание представителей СММ ОБСЕ", — сообщил журналистам Марочко.

По информации Народной милиции, колонна прибывшей техники проследовала в направлении город Северодонецк. " Украина продолжает усиливать свои позиции в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС), тем самым показывая, что намерена решать конфликт на Донбассе только силовыми методами", — заявил Марочко.

Официальный представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае прямой агрессии со стороны Киева оставляет за собой право на ответные действия.

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