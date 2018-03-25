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В ДНР на минном поле подорвались украинские разведчики
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В ДНР на минном поле подорвались украинские разведчики 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Военное обозрение
Разведгруппа украинских силовиков подорвалась на минном поле, пытаясь проникнуть на позиции ополчения Донецкой народной республики в северных пригородах Донецка. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня ночью враг предпринял очередную неудачную попытку проникновения на позиции наших вооруженных сил. Около двух часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле", — рассказал Басурин, слова которого приводит РИА Новости.
"В результате подрыва на минах боевики предположительно потеряли двоих убитыми и троих ранеными и начали отходить. Отход боевиков прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций", — добавил он.
Басурин также информировал, что украинским силовикам было известно о расположении в данном районе минных заграждений. В этой связи он полагает, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, в начале марта представитель Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров заявил, что вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать новую операцию в Донбассе. Операция должна быть санкционирована указом президента Украины, и Петр Порошенко вскоре может подписать такой документ.
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