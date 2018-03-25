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Разведгруппа ВСУ зашла на минное поле в районе Донецка, сообщили в ДНР
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Разведгруппа ВСУ зашла на минное поле в районе Донецка, сообщили в ДНР 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков зашла на минное поле, пытаясь проникнуть на позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики в северных пригородах Донецка, два силовика погибли, трое ранены, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня ночью враг предпринял очередную неудачную попытку проникновения на позиции наших Вооруженных сил. Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле", — сказал он.
Басурин отметил, что в результате данной попытки два силовика погибли, еще трое получили ранения.
"В результате подрыва на минах боевики предположительно потеряли двоих убитыми и троих ранеными и начали отходить. Отход боевиков прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций", — отметил он.
В военном ведомстве ДНР добавили, что силовикам было известно о расположении в этом районе минных заграждений. Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил Басурин.
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