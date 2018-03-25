«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко

Ранее Порошенко заявил, что Саакашвили вместе нардепом Надеждой Савченко готовили государственный переворот.

Операцию по «разоблачению» украинскими спецслужбами планов Савченко и Саакашвили Порошенко назвал блестящим примером борьбы с посягательством на госстрой, заслуживающим упоминания в учебниках истории.

В ответ на это Саакашвили назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства». Он также отметил, что все обвинения против него власти Украины должны представить в суде. Однако при всем желании на этом суде оказаться Саакашвили не сможет, так как не знает, как попадет в страну, въезд в которую ему запрещен.

«Если они меня разоблачили, доведите своё «разоблачение» до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники», — написал Саакашвили.

Политик был лишен украинского гражданства летом прошлого года по решению Порошенко. Начав свою карьеру на Украине в качестве ставленника президента страны, он со временем перешел в жесткую оппозицию к власти.