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В ДНР под обстрел попали трактористы
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В ДНР под обстрел попали трактористы 

Российская Газета 22 марта 2018
Фото: Российская Газета
В поселке Зайцево Донецкой народной республики под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали трактористы, работавшие на одном из участков. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
"Сегодня днем Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Зайцево. В момент обстрела в населенном пункте работали трактористы, которые выполняли работы на одном из участков и попали под огонь", — приводит слова чиновника Донецкое агентство новостей.
Факт обстрела подтвердили и в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"ВСУ в 13:10 открыли минометный огонь по поселку Зайцево, выпущено девять мин калибром 120 мм", — сообщил глава представительства ДНР в этом центре Руслан Якубов.
По его словам, огонь вели из поселка Жованка, который контролируется ВСУ.
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