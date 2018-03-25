Силовики продолжают обстрел окраин Горловки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК , 25 мар — РИА Новости . Украинские силовики продолжают обстрел окраин города Горловки , несмотря на запрос о прекращении огня, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Несмотря на запрошенный на 22:45 режим тишины, ВСУ продолжают начатый в 22:15 обстрел по направлению Новогородское — Шахта Гагарина (окраины Горловки — ред.). Украинские силовики игнорируют запрос о прекращении огня. Подробности уточняются", — сказал он.