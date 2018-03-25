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Силовики продолжают обстрел окраин Горловки, заявили в СЦКК
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Силовики продолжают обстрел окраин Горловки, заявили в СЦКК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел окраин города Горловки, несмотря на запрос о прекращении огня, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Несмотря на запрошенный на 22:45 режим тишины, ВСУ продолжают начатый в 22:15 обстрел по направлению Новогородское — Шахта Гагарина (окраины Горловки — ред.). Украинские силовики игнорируют запрос о прекращении огня. Подробности уточняются", — сказал он.
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