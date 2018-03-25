Переброской войск к западной границе Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО

«Заявления венгерской стороны играют на руку России », — так Киев расценил новые упреки, звучащие из Будапешта . Поводом для них стало решение минобороны Украины передислоцировать тысячу солдат в Берегово — город, где компактно живет венгерская община — из опасений за территориальную целостность страны. В отместку венгры уже пригрозили не пускать Порошенко на саммит НАТО

Закарпатский райцентр Берегово посетила делегация ОБСЕ , прибывшая в город по инициативе Будапешта, заподозрившего Киев в нарушении прав местного венгерского меньшинства. Главным вопросом в беседах ревизоров с местными руководителями стало недавнее решение Минобороны Укрианы восстановить в Берегово военную базу, разместив там от 800 до 1000 солдат.

Делегация не стала делать по итогам визита никаких заявлений, однако пообещала вернуться в тот день, когда местный горсовет будет решать вопрос о том, давать ли свое согласие на ввод военных в город. Дело в том, что без согласия местных депутатов военные вернуться пока не могут — территория бывшего гарнизона уже принадлежит городу.

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», — возмутился Сийярто. Еще в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Киев отказаться от планов ввести военных в город Берегово в 5 км от венгерской границы. По его словам, в город, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров, власти собираются передислоцировать с востока батальон — «от 800 до 1000 военных». Министра возмутило, что в минобороны Украины объяснили такое решение угрозой территориальной целостности.

В Береговском районе венгры составляют около 67% населения, а более 80% населения говорят на венгерском языке.

Размещение на территории бывшей части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады Береговский горсовет обсуждал в начале февраля. С докладом выступил командир бригады Сергей Собко . Военные заверили, что часть не доставит горожанам никаких проблем, обещая восстановить ее к концу следующего года. Наоборот, придаст оживление местной экономике. Однако решение горсовет пока не принял. Не исключено, что крупнейшая в горсовете фракция Демократической партии венгров выступит против. Ведь в августе прошлого года горсовет решил уже по-своему распорядиться территорией бывшего гарнизона, построив там жилые дома.

Сейчас батальон базируется в Мукачево Ужгороде и Виноградове. Формально согласие горсовета не потребовалось бы, если бы территория бывшего гарнизона все еще принадлежала минобороны.

В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский механизированный полк ордена Богдана Хмельницкого. Но затем полк расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли распродали частным лицам. Сейчас от гарнизона остались одни развалины, о чем говорят размещенные в интернете видеоролики. О восстановлении части еще весной 2014 года распорядился тогдашний фактический глава государства Александр Турчинов , но его приказ до сих пор не выполнен.

Оказавшийся в центре международной политики мэр города Золтан Бабяк выпустил заявление «о взаимопонимании и национальном единстве», пожаловавшись, что СМИ о регионе пишут в негативном свете «сквозь призму сепаратизма, межнационального конфликта». Жители мультинационального Закарпатья не станут «мириться с этнонациональными спекуляциями наших врагов, которые пытаются искусственно создать видимость противостояния между украинским и венгерским меньшинством», написал Бабяк в своем Facebook (перевод газеты ВЗГЛЯД ).

Тем не менее не далее как в прошлом месяце неизвестные дважды пытались поджечь здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде. В ответ на это Будапешт инициировал открытие в регионе миссии ОБСЕ по защите венгерской общины (вообще-то, такие миссии открываются лишь в конфликтных, воюющих зонах).

«Опасения Венгрии понятны. В случае возникновения какого-то кризиса эти войска могут использоваться как полицейские», — сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Напомним, Венгрию, как и Румынию , прошлой осенью возмутил украинский закон «Об образовании», который, как считается, дискриминирует все национальные меньшинства, в том числе венгров и румын. С тех пор Венгрия пресекает все официальные попытки Киева по сближению с НАТО и ЕС . В частности, Сийярто во вторник пригрозил не пустить президента Петра Порошенко на предстоящий летом саммит Североатлантического альянса.

В то же время сам он уверен, что передислокация связана не с угрозой территориальной целостности, а с общим увеличением армии, численность которой с 2013 года возросла как минимум в 2,5 раза, — вот почему «восстанавливаются старые военные части».

Что касается отношений двух стран, то «для Украины политическая риторика Венгрии ломает возможность использовать фактор евроинтеграции», отметил эксперт.

По его словам, ссора стала для обеих сторон электоральным инструментом. В Венгрии намечены парламентские выборы на начало апреля, а на Украине — в следующем году.

«О каком вступлении в ЕС говорить, если Венгрия заблокировала диалог? С другой стороны, для Будапешта происходящее с венгерской общиной на Украине — это удар по правому венгерскому правительству, которое якобы не способно защитить своих соотечественников за рубежом», — уверен Бортник.

«Поступки пронацистского режима на Украине у нас замалчиваются, а либеральные СМИ и вовсе фальсифицируют информацию об Украине», — посетовал профессор, добавив, что лично он осуждает политику Киева: «Я имею в виду закон об образовании, военную оккупацию города Берегово и прочие ограничения». Правда, в самой Венгрии не считают, что спор с Киевом сильно влияет на предвыборный расклад сил. Как рассказал газете ВЗГЛЯД профессор Будапештского университета политолог Тамаш Краус, местная пресса говорит об этом мало.

По мнению эксперта, Киев все же будет вынужден пойти на уступки, иначе и впредь «Венгрия не поддержит сближение Украины с ЕС и НАТО».

«В конце концов, я уверен, стороны договорятся рано или поздно, Украина перестанет наживать себе врагов среди соседей», — надеется собеседник.