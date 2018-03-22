Киев приплел Россию к делу Савченко

Луценко на заседании комитета Рады, который рассматривал вопрос о лишении Савченко неприкосновенности, заявил, что генпрокуратура Украины имеет факты, «которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», передает РИА «Новости»

По его словам, оружие Савченко и Рубану якобы передали российские военнослужащие.

Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что это было лишь «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Напомним, в четверг комитет Верховной рады поддержал снятие неприкосновенности с Савченко.

Ранее Савченко заявила, что в Киеве боялись ее возвращения из российской тюрьмы, а сама она видела страх в глазах президента Украины Петра Порошенко , когда пожимала ему руку.

Генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко , Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.

В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием.