Киев приплел Россию к делу Савченко 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Россия якобы причастна к поставкам оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко, которая подозревается в подготовке к теракта против высшего руководства Украины.
Луценко на заседании комитета Рады, который рассматривал вопрос о лишении Савченко неприкосновенности, заявил, что генпрокуратура Украины имеет факты, «которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», передает РИА «Новости».
По его словам, оружие Савченко и Рубану якобы передали российские военнослужащие.
Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что это было лишь «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».
Напомним, в четверг комитет Верховной рады поддержал снятие неприкосновенности с Савченко.
Ранее Савченко заявила, что в Киеве боялись ее возвращения из российской тюрьмы, а сама она видела страх в глазах президента Украины Петра Порошенко, когда пожимала ему руку.
Генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.
В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».