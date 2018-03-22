ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил, заявил Лукашевич

Он подчеркнул, что «весеннее перемирие» привело к некоторому снижению числа нарушений режима прекращения огня, применения запрещенных минскими договоренностями вооружений, но отметил, что в последние дни перестрелки интенсифицировались, возобновились обстрелы населенных пунктов, пострадали мирные жители.

"Обстановка вызывает серьёзную тревогу, так как ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и укрепления своих позиций. Силовики обосновались внутри участков разведения в Петровском и Золотом. СММ обнаружила там украинских солдат, флаги, технику и боеприпасы. Растет количество военной техники ВСУ у линии соприкосновения. За неделю на подконтрольных Киеву территориях в нарушение минского комплекса мер наблюдатели засекли более 30 единиц вооружений, включая четыре РСЗО в Хлебодаровке. Подтверждается проведение силовиками учений с боевыми стрельбами у линии соприкосновения", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

Российский постпред добавил, что 18 марта Киев в очередной раз открыто отказался отводить силы в Станице Луганской, несмотря на соблюдение всех условий для отвода и сигнал ополченцев о готовности к разведению.