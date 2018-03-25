Украина перешла на московское время

В минувшую ночь жители Украины перевели стрелки на час назад и с 3 часов утра живут в одном часовом поясе с Россией

Практика перехода на летнее время применяется на Украине с 1981 года с целью более эффективного использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. При этом некоторые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, более того, в первые дни после перевода стрелок часов риск инсультов возрастает на 8%, а количество несчастных случаев на производстве — на 5%.

Власти страны ещё в 2012 году обещали рассмотреть вопрос о введении единого времени, но от слов к делу так и не перешли.