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Украина перешла на московское время
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Украина перешла на московское время 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В минувшую ночь жители Украины перевели стрелки на час назад и с 3 часов утра живут в одном часовом поясе с Россией.
Практика перехода на летнее время применяется на Украине с 1981 года с целью более эффективного использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. При этом некоторые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, более того, в первые дни после перевода стрелок часов риск инсультов возрастает на 8%, а количество несчастных случаев на производстве — на 5%.
Власти страны ещё в 2012 году обещали рассмотреть вопрос о введении единого времени, но от слов к делу так и не перешли.
Государства, где эта практика сохраняется, переводят стрелки в разные даты, например Иордания в последний четверг марта и последнюю пятницу сентября, а Бразилия — в третьи воскресенья февраля и октября. Несмотря на протест 80% населения Литвы, власти не стали отказываться от сезонного времени. На территории СНГ перевод часов осуществляется только на Украине и в Молдавии
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