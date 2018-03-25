Эксперт оценил перспективы членства Украины в НАТО

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Виктора Чумака о том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию. «Гражданин Чумак ошибается: если на Украине будет, как он изволил выразиться, „демократическая республика, а не клептократическая олигархия“, то это будет уже не Украина, а какое-то иное государство, не нынешнее украинское население, а люди совсем иного воспитания, образования, совсем иных привычек, пристрастий и интересов», — сказал Соловейчик.

По его словам, поставленная депутатом цель нереальна, непосильна и носит сугубо «пиаровский» характер.

Эксперт добавил, что членство Украины в НАТО зависит от раскладов внутри глобального капиталистического рынка, от совпадения или, наоборот, несовпадения интересов его ведущих игроков, от общего соотношения сил на мировой арене.