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Киев перешел на московское время
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Киев перешел на московское время 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ночь на 25 марта Украина перешла на другое время, которое совпадает с московским и донецким.
В ночь на 25 марта на Украине состоится переход на летнее время, об этом сообщается на официальном сайте министерства экономического развития и торговли страны.
Переход назначен на три часа ночи, в этот момент жителям страны надо будет передвинуть стрелки часов на час вперед. Таким образом, Украина перейдет на одинаковое с Москвой и Донецком время.
«Правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад», — говорится в заявлении ведомства.
В Российской Федерации отказались от практики перехода на летнее время в 2014 году. Позже этому примеру последовали в самопровозглашенных народных республиках ДНР и ЛНР, они также отказались от перевода стрелок и перешли на московское время.
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