«Игра престолов» по-украински: месть Порошенко

Несколько месяцев назад я писала о том, что украинская политика, чем дальше, тем больше напоминает плохой ремейк знаменитого сериала «Игра престолов», с таким же числом неожиданных поворотов и ударов ножом в спину, как в оригинале. Кроме того, как и в американском сериале, ключевые персонажи исчезают так же быстро, как появляются.

Так, во второй серии третьего сезона «Игры Майданов» Михаил Саакашвили , один из ключевых персонажей, был устранен Порошенко после целого месяца демонстраций и призывов свергнуть его. Если ранее Саакашвили пользовался поддержкой США в давлении на президента Украины (возможной целью была его замена на большего радикала), теперь тот, видимо, получил от Вашингтона отмашку, чтобы избавиться от неудобного противника.

Причины столь внезапного отказа США от поддержки своего протеже, вероятно, связаны с принятием Радой и Порошенко (через неделю после выдворения Саакашвили) закона о реинтеграции Донбасса, который делает легитимным применение силы против народных республик и позволит Украине возобновить боевые действия в регионе, как того хочет Вашингтон.

Раз Порошенко подчинился воле украинских радикалов и американских неоконсерваторов, нужда в бунтаре без гражданства попросту отпала. Доказательством этого отзыва американской поддержки служит один простой факт: после выдворения в Польшу о Саакашвили практически ничего не слышно. Он сыграл свою роль, и им пользовались, но затем выбросили его, как только он перестал быть полезным. Так было со всеми союзниками США на протяжение десятилетий.

После устранения Саакашвили из игры настала очередь тех, кто поддержали его призывы к смещению президента.

Через месяц после выдворения бывшего грузинского лидера Владимир Рубан , украинский офицер, который вел переговоры об обмене пленными с ДНР и ЛНР, был задержан на линии фронта в машине с оружием, предположительно предназначавшимся для проведения терактов в Киеве.

Некоторое время спустя в этой связи стали упоминать и Надежду Савченко . Сначала ее вызвали в СБУ для дачи показаний по делу, а затем генеральный прокурор Юрий Луценко выдвинул против нее обвинения в том, что она была пособницей Рубана и планировала теракты в Раде, чтобы устроить государственный переворот.

Для придания достоверности этим обвинениям, которые отдают фальсификацией с самого начала (то есть с в высшей степени подозрительного задержания Рубана), генеральный прокурор пустился в подробнейшее описание планов Надежды Савченко, хотя оно и выглядит до смешного нелепо.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко — народный депутат Украины — лично планировала…, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — заявил Луценко.

Настоящий сценарий «Рэмбо» под украинским соусом… Честно говоря, нам доводилось слышать и более правдоподобные истории.

После этих обвинений получившая звание героя Украины Савченко оказалась в «чистилище» сайта «Миротворец» вместе с журналистами, активистами, официальными лицами и защитниками ДНР и ЛНР (то есть с ее врагами).

Украина — волшебная страна! Только там вы можете превратиться из национальной гордости во врага народа быстрее, чем скажете «путч». При всем этом по делу не было представлено ни одного конкретного доказательства, а суд не выносил обвинительного заключения.

После визита в СБУ 15 марта Савченко воспользовалась случаем, чтобы публично свести счеты через СМИ и обвинить Парубия, Луценко, Порошено и прочих в причастности к снайперским обстрелам на Майдане в 2014 году и нежелании проводить настоящее расследование обстоятельств этой трагедии, поскольку оно бы лишь подтвердило их вину.

Кроме того, она обвинила украинские власти в том, что они оставили Крым России , чтобы сохранить свои места, отправили украинских солдат на убой в донбасский котел, но так и не были призваны к ответу. По ее словам, она также сообщила в Страсбург , что взрыв украинского склада боеприпасов осенью 2017 года не был результатом теракта, а был организован украинскими властями.

Луценко и прочие в ответ обвинили Савченко в том, что она давно вербует солдат, чтобы устроить государственный переворот на Украине. Иначе говоря, грязное белье выставляется на всеобщее обозрение, как в «Игре престолов», где все раскрывают секреты своих врагов в самый удобный момент, чтобы избавиться от них…

После обвинений в организации государственного переворота Савченко с гордостью заявила, что она как офицер не стыдится этого, и призвала украинцев подняться на защиту их свободы, если они не хотят жить в «еще более страшной диктатуре, чем Россия».

По ее словам, 98% украинцев мечтают поучаствовать в таком перевороте, потому что они ненавидят свое правительство еще больше чем Кремль, потому что сейчас на Украине тало невозможно критиковать власть и потому что обстановка в стране стала как при Сталине в 1937 году. Она считает, что Украину ждет новая битва и новый Майдан.

В социальных сетях некоторые поддержали Савченко, заявив, что она озвучила мысли миллионов украинцев и навсегда останется народной героиней. Тем не менее многие сомневаются, что граждане готовы вернуться на Майдан с риском ввергнуть страну в еще больший хаос.

Что касается Рубана, она поддерживает его и предложила стать поручителем для его освобождения под залог. Она заявила, что его подставили, когда он проводил операции для украинской армии.

«Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько сложными могут быть операции, особенно глубинные операции, и ни журналистам, ни мировой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискую своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер», — сказала она.

Затем она отправилась в Раду, но через некоторое время покинула здание, и вокруг нее стали ходить самые безумные слухи. Так, некоторые утверждали, что ее выставили два депутата, поскольку она заявилась с пистолетом и тремя гранатами. Сама она чуть позже опровергла это, а потом сказала, что две трети депутатов приходят в парламент с оружием, поскольку их никто не обыскивает! Позволю читателю самому сделать выводы о нынешнем состоянии украинского государства…

Тем временем парламентарии уже лишили ее места в комитете по обороне и национальной безопасности, а Луценко потребовал аннулировать ее депутатский иммунитет, чтобы ее можно было взять под стражу.

Вся эта история с задержанием Рубана и обвинениями в адрес Савченко приводит в замешательство и заставляет задумать о том, чего же хотят добиться украинские власти.

В ходе допроса СБУ пыталась установить связи между Савченко и Виктором Медведчуком , украинским переговорщиком в Минске . Он играет примерно ту же роль, что Рубан и Савченко, то есть договаривается об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

Как и его предшественники, Медведчук не побоялся действовать через голову своего руководства (например, он обратился к патриарху Кириллу), чтобы добиться успешного проведения обмена пленными в декабре 2017 года. Все это поставило в неудобное положение Киев, так как показало возможность реализации Минских соглашений при наличии политической воли.

Кроме того, он, как Рубан и Савченко, активно критикует нынешние украинские власти. Как бы то ни было, каких-либо подтвержденных связей между ними нет.

Если пытаться разматывать эти ниточки, можно установить, что у Владимира Рубана есть тесные связи не только с Савченко, но и с мэром Днепра (бывший Днепропетровск Борисом Филатовым , а также одним из лидеров ультраправой партии «УКРОП» Геннадием Корбаном

Как известно, у Савченко есть связи с Юлией Тимошенко (она была избрана от ее партии, хотя впоследствии ее изгнали из ее рядов, и она поддерживала Саакашвили вместе с «музой» оранжевой революции), которая является главной оппозиционеркой и основной политической угрозой для Порошенко (по последним опросам, она обошла бы его на выборах). Савченко неоднократно призывала к отстранению Порошенко и говорила о намерении участвовать в выборах.

Если пойти по цепочке дальше Филатова и Корбана, мы приходим к врагу Порошенко Игорю Коломойскому, который поддерживал Саакашвили, а теперь помогает Тимошенко. Круг замкнулся.

Порошенко, судя по всему, начал масштабную охоту на оппозицию. Сначала он ловит мелкую рыбу (Рубан), а затем использует ее для ударов по политикам среднего уровня (Савченко, Корбан, Филатов, Медведчук) и, наконец, нападения на самых опасных врагов (Тимошенко и Коломойский).

Все обвинения и дела против оппозиционеров нижнего уровня идут в ход как доказательства против вышестоящих. Таким образом, Порошенко остается лишь неторопливо тянуть за ниточку, чтобы постепенно добраться до центра, то есть Коломойского… Дело в том, что без его денег большей части оппозиции будет просто не на что дать отпор Порошенко.

Иначе говоря, в Киеве продолжается игра престолов, и все, затаив дыхание, ждут, кто следующим вылетит из нее после ловкой интриги. Кроме того, как и в сериале, нежданные изменения могут полностью изменить расстановку сил…