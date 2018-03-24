Ещё
ДНР ждет гарантий безопасности для восстановления ЛЭП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДНР ждет гарантий безопасности для восстановления ЛЭП 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) ждет гарантий безопасности от представителей Украины для восстановления линии электропередач, питающей подконтрольный ДНР поселок и очистные сооружения.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в среду была повреждена высоковольтная линия. Без электроснабжения остался подконтрольный республике поселок Ясное и очистные сооружения, обеспечивающие очистку воды для двух населенных пунктов ДНР.
"Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе направлен запрос Миссии ОБСЕ на согласование гарантий безопасности с украинской стороной в СЦКК. Просим СММ ОБСЕ оперативного содействия в получении гарантий безопасности от украинской стороны для скорейшего восстановления инфраструктуры Донбасса", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что поврежденная линия находится на линии соприкосновения вблизи позиций украинских силовиков и у ремонтных бригад отсутствует возможность беспрепятственного доступа.
РИА Новости: последние новости
В России Савченко даже приносили цветы в камеру, заявили в ОНК Украинский "Антонов" ищет выход на российский рынок, сообщили СМИ "Бедная, убогая женщина": на Украине высмеяли арест Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов70
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит61
Васильева спасла умирающего Добронравова60
Трамп готовится выслать российских дипломатов515
Москва уличила Лондон в разработке химоружия72
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение