Украинский депутат нашел выгоду от Крымского моста

Украинский депутат нашел «политическую» выгоду от Крымского моста

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — приводит слова Омеляна агентство УНН.

Омелян также заявил, что Украина несет убытки от строительства Крымского моста, которые исчисляются десятками миллионов гривен.

«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — сказал он.

Автомобильная часть Крымского моста будет открыта для движения транспорта в мае 2018 года.