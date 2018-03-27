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Украинский депутат нашел выгоду от Крымского моста
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Украинский депутат нашел «политическую» выгоду от Крымского моста 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань», заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — приводит слова Омеляна агентство УНН.
Омелян также заявил, что Украина несет убытки от строительства Крымского моста, которые исчисляются десятками миллионов гривен.
«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — сказал он.
Автомобильная часть Крымского моста будет открыта для движения транспорта в мае 2018 года.
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