На Украине готовят блокаду Крымского моста

На это заявление отреагировали власти Крыма, которые назвали намерения экстремистов «маразмом» и выразили уверенность в том, что «ничего у них не получится». В частности, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара рассказал RT, что «Меджлис крымско-татарского народа» «не ведет свою деятельность на территории Крыма, но спекулирует различными заявлениями со стороны Украины ».

США, Украинская сторона уже не раз высказывалась относительно «стройки века». В августе прошлого года министр юстиции Украины усомнился в том, что Россия сможет достроить мост. Тогда он заявил, что «ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС Японии ». Кроме того, в конце 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал страны, представители которых войдут в специальную рабочую группу, созданную для оценки рисков Крымского моста — в частности, возможного экологического ущерба, нанесенного экосистеме Черного моря.

Как сообщал «Авторамблер», автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено на полгода раньше срока — первые машины пересекут Керченский пролив уже в мае.