Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Корреспондент».
«Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы — на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины» — подчеркнул украинский президент.
По его словам, сейчас центр событий переместился из Донбасса в Киев.
«Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце — это наша древняя столица, красавец Киев», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко также заявил, что новый законопроект «О национальной безопасности» ставит СБУ под контроль Верховной Рады Украины, что приблизит страну к международным стандартам.