СБУ усилит контрразведку не только в Донбассе, но и в Киеве — Порошенко

«Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы — на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины» — подчеркнул украинский президент.

По его словам, сейчас центр событий переместился из Донбасса в Киев.

«Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце — это наша древняя столица, красавец Киев», — сказал Порошенко.