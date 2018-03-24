Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Как сообщается на сайте, Райкин внесен в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участие в попытках легализации аннексии» Крыма.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.