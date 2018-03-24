Золотарев: Захват сети голландских АЗС плохо скажется на имидже Украины

Беспредельная инвестиционная привлекательность. День принес очередной рейдерский скандал,. http://podrobnosti.ua/2232440-fond-freezeoil-zajavil-o-rejd… Классика жанра днепропетровской школы прикладной конфликтологии имени Г. Корбана. Руками никому неизвестный государственный̆ регистратор Коммунального предприятия Маломихайловского сельского совета Покровского района Днепропетровской̆ области похоже отрейдерили голландский инвестиционный фонд FreezeOil. Куш жирный сеть из 63 АЗС. Понятно, что госрегистратор лишь исполнитель схемы, а «бубновый интерес» у бывшего собственника Бибы. Однако проблема другом. Правоохранителям такими вопросами как защита от рейдеров заниматься недосуг, у них сезон в разгаре политических шоу.