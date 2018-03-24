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Золотарев: Захват сети голландских АЗС плохо скажется на имидже Украины
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Золотарев: Захват сети голландских АЗС плохо скажется на имидже Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Беспредельная инвестиционная привлекательность. День принес очередной рейдерский скандал,. http://podrobnosti.ua/2232440-fond-freezeoil-zajavil-o-rejd… Классика жанра днепропетровской школы прикладной конфликтологии имени Г. Корбана. Руками никому неизвестный государственный̆ регистратор Коммунального предприятия Маломихайловского сельского совета Покровского района Днепропетровской̆ области похоже отрейдерили голландский инвестиционный фонд FreezeOil. Куш жирный сеть из 63 АЗС. Понятно, что госрегистратор лишь исполнитель схемы, а «бубновый интерес» у бывшего собственника Бибы. Однако проблема другом. Правоохранителям такими вопросами как защита от рейдеров заниматься недосуг, у них сезон в разгаре политических шоу.
В таких условиях бессмысленно создавать инвестиционные советы при Президенте, колесить с роад-шоу по мировым столицам и мечтать о 10 миллиардах инвестиций. Все идет тому, что основной статьей украинского экспорта станет рабочая сила, а единственными инвесторами Украины останутся «заробитчане».
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