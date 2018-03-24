Гройсман пообещал восстановить дороги на Украине

«За пять лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас», — подчеркнул премьер.

По его словам, также будет введена гарантия качества на 5-10 лет.