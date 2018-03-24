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Гройсман пообещал восстановить дороги на Украине
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Гройсман пообещал максимум за пять лет восстановить дороги Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог. Об этом сообщает правительственный портал.
«В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объёмы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины», — сказал Гройсман.
По его словам, также будет введена гарантия качества на 5-10 лет.
«За пять лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас», — подчеркнул премьер.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал масштабные ремонты дорог одним из главных достижений страны в 2017 году.
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